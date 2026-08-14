'देश को जाति-धर्म के नाम पर बांट रही BJP, खड़गे से मांगे माफी'; रोहतक में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, रोहतक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल को गंगाजल से धोने के मामले के विरोध में शुक्रवार को रोहतक में कांग्रेस ने जोरदार रोष प्रदर्शन किया।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा से मार्च शुरू किया और माडल टाउन स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंचकर सत्याग्रह किया। इस दौरान भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि देश के करोड़ों दलितों, वंचितों और संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों का अपमान है। किसी वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता के कार्यध्क्रम स्थल को गंगाजल से धोने जैसी घटना भाजपा की संकीर्ण और विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाती है। कांग्रेस ऐसी मानसिकता को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी।