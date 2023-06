Accident in Rohtak रो‍हतक में दर्दनाक हादसा सामने आया है। युवक ट्रैक्‍टर ट्राली के नीचे आ गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब युवक ट्रैक्टर पर बैठकर महम की तरफ से भिवानी की ओर जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में वह किसी कारण से ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और ट्रैक्टर ट्राली के टायर के नीचे आ गया।

दर्दनाक हादसा; ट्रैक्‍टर ट्राली के नीचे आया युवक, तीन बच्चों के पिता ने मौके पर तोड़ा दम

रोहतक, जागरण संवाददाता: महम-भिवानी मार्ग पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब युवक ट्रैक्टर पर बैठकर महम की तरफ से भिवानी की ओर जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में वह किसी कारण से ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और ट्रैक्टर ट्राली के टायर के नीचे आ गया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान गांव भैणी चंद्रपाल निवासी करीब 32 वर्षीय जोगेंद्र के रूप में हुई है। जो मेहतन मजदूरी करता था। फिलहाल ईंट-भट्‌ठे पर काम करता था। शुक्रवार को ट्रैक्टर में ईंट लेकर भिवानी जा रहे थे। जोगेंद्र ट्रैक्टर पर बैठा था। इसी दौरान महम से भिवानी रोड पर बांके बिहारी ऑयल मिल के पास जोगेंद्र ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और यह हादसा हो गया। 3 बच्चों का पता था जोगेंद्र हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं राहगीर भी घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। मृतक तीन बच्चों पिता था, जिनमें से दो लड़के व एक लड़की है। हादसे के सूचना मिलते ही परिवार वाले भी पहुंच गए। फिलहाल पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है।

