Rohatk News: कांवड़ियों की सेवा करने गए 15 साल के लड़के की हुई मौत; ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा

कांवड़ियों की सेवा करने गए 15 साल के लड़के की हुई मौत

जागरण संवाददाता, रोहतक। लाखनमाजरा कस्बे में शुक्रवार रात को कांवड़ियों की सेवा में गए एक किशोर की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक 15 वर्षीय सुधीर राठी दसवीं कक्षा का छात्र था। वो बाइक पर अपने दोस्त रितुल के साथ कस्बे के बाहर लगे कांवड़ियों के शिविर में सेवा के लिए गया था। दोनों एक अन्य युवक के साथ बाइक पर सवार थे। ट्रक की चपेट में आया किशोर बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे जब वो रोहतक रोड पर थाने से थोड़ा आगे पहुंचे तो सामने से आए एक ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में सुधीर और रितुल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पीजीआइ के ट्रामा सेंटर में ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने सुधीर को मृत घोषित कर दिया। रितुल की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर लाखनमाजरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सोनीपत डिपो में कंडक्टर हैं पिता मृतक सुधीर के पिता अशोक रोडवेज में कंडक्टर हैं। उनकी पोस्टिंग इन दिनों सोनीपत डिपो में है। अशोक के तीन बेटे हैं। उन्होंने बताया कि सुधीर शिवभक्त था। हर साल कांवड़ियों के शिविर में सेवा के लिए जाता था। इस साल सेवा के लिए जाते समय हादसे का शिकार हो गया। सांपला में हुए हादसे में युवक की मौत, नहीं हो पाई पहचान लाखनमाजरा के अलावा शुक्रवार रात को सांपला में भी सड़क हादसा हुआ। आधी रात के करीब एक युवक को पुलिस ने घायल हालत में सड़क पर गिरे हुए पाया था। उसके पास ही उसकी बाइक पड़ी थी। माना जा रहा है कि युवक की बाइक को किसी वाहन ने टक्कर मारी है। पुलिस ने घायल युवक को पीजीआइ के ट्रामा सेंटर में पहुंचाया। ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान आधी रात के बाद युवक की मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष है। लेकिन सुबह तक भी उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस बाइक के नंबर से मृतक की पहचान को लेकर जानकारी जुटा रही है।

Edited By: Preeti Gupta