रोहतक में नहर से निकाली भगवान गणेश की 17 बड़ी प्रतिमाएं, युवाओं ने पेश की मिसाल

जागरण संवाददाता, रोहतक। किलोई और लाढौत गांव के बीच प्राचीन शिव मंदिर के पास भालौठ सब ब्रांच नहर में विसर्जित की गई भगवान गणेश की 17 बड़ी प्रतिमाओं को सुनो नहरों की पुकार मिशन की टीम ने बाहर निकाला।

सूचना मिलने के बाद टीम ने करीब दो घंटे तक अभियान चलाकर तेज बहाव के बीच नहर में उतरकर प्रतिमाओं को बाहर निकाला और उनका उचित निस्तारण किया। मिशन के वरिष्ठ सदस्य साहब सिंह धामड़ और कमल अत्री ने टीम को नहर में प्रतिमाओं के विसर्जन की सूचना दी थी।

इसके बाद अमित और अजय हुड्डा के नेतृत्व में जतिन मलिक, कमल अत्री, अंकुश, पवन कुमार, निशांत और प्रदीप अत्री ने नहर में उतरकर प्रतिमाओं को बाहर निकाला। अभियान के दौरान टीम के सदस्यों ने चलते पानी में काफी देर तक श्रमदान किया।

मिशन के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डा. जसमेर सिंह भी अभियान में शामिल हुए। उन्होंने युवा टीम के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि नहरों में प्रतिमा विसर्जन से जल प्रदूषण बढ़ता है। प्रतिमाओं पर लगे पेंट, रासायनिक पदार्थ और अन्य सजावटी सामग्री पानी और जलीय जीवों के लिए नुकसानदायक हो सकती है।