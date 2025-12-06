उपराष्ट्रपति के दौरे के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इस दिन गुरुग्राम-दिल्ली रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गुरुग्राम जिला के बिलासपुर स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के कार्यक्रम के मद्देनजर सात दिसंबर यानि रविवार को रेवाड़ी पुलिस ने आमजन की सुविधा के लिए एडवाइजरी जारी की है। उपराष्ट्रपति के गुरुग्राम कार्यक्रम के मद्देनजर सभी भारी व्यवसायिक वाहनों का गुरुग्राम में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है।

इसलिए रेवाड़ी से गुरुग्राम, दिल्ली जाने वाले सभी भारी व्यवसायिक वाहनों का सुबह पांच से दोपहर एक बजे तक गुरुग्राम में प्रवेश वर्जित रहेगा। इस दिन सड़कों पर वाहनों का दबाव अत्यधिक न हो, इसके लिए रेवाड़ी पुलिस द्वारा जयपुर से गुरुग्राम, दिल्ली जाने वाले सभी भारी व्यवसायिक वाहनों को एनएच-48 (दिल्ली-जयपुर हाइवे) से एनएच-352 (झज्जर-रोहतक) हाइवे पर संगवाड़ी से डाइवर्ट किया गया है।