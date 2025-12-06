Language
    उपराष्ट्रपति के दौरे के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इस दिन गुरुग्राम-दिल्ली रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद

    By Pritam Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    उपराष्ट्रपति के दौरे के कारण गुरुग्राम-दिल्ली रोड पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। एक विशेष दिन भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। यात्रियों को सलाह द ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गुरुग्राम जिला के बिलासपुर स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के कार्यक्रम के मद्देनजर सात दिसंबर यानि रविवार को रेवाड़ी पुलिस ने आमजन की सुविधा के लिए एडवाइजरी जारी की है। उपराष्ट्रपति के गुरुग्राम कार्यक्रम के मद्देनजर सभी भारी व्यवसायिक वाहनों का गुरुग्राम में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है।

    इसलिए रेवाड़ी से गुरुग्राम, दिल्ली जाने वाले सभी भारी व्यवसायिक वाहनों का सुबह पांच से दोपहर एक बजे तक गुरुग्राम में प्रवेश वर्जित रहेगा। इस दिन सड़कों पर वाहनों का दबाव अत्यधिक न हो, इसके लिए रेवाड़ी पुलिस द्वारा जयपुर से गुरुग्राम, दिल्ली जाने वाले सभी भारी व्यवसायिक वाहनों को एनएच-48 (दिल्ली-जयपुर हाइवे) से एनएच-352 (झज्जर-रोहतक) हाइवे पर संगवाड़ी से डाइवर्ट किया गया है।

    इसके अलावा नारनौल से दिल्ली जाने वाले भारी व्यवसायिक वाहन हरीनगर फ्लाईओवर से रेवाड़ी बाइपास होते हुए गोकलगढ़-बीकानेर से एनएच-352 (झज्जर-रोहतक) हाइवे का उपयोग करें।

    इस अवधि में जिला रेवाड़ी में 8 स्थानों पर नाके लगाए जाएंगे और सभी भारी व्यवसायिक वाहनों को एनएच-352 पर भेज जाएगा। इसलिए दिल्ली एवं गुरुग्राम जाने वाले सभी भारी व्यावसायिक वाहन एनएच-352 (झज्जर-रोहतक) हाइवे का प्रयोग करें या दूसरे अन्य वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें।

