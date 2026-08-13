Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    रेवाड़ी: 200 बेड के अस्पताल की जगह भगवानपुर में खुलेगा आयुष कॉलेज, 100 सीटों पर मिलेगा दाखिला

    By Gyan Prasad Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:18 AM (IST)

    भगवानपुर, रेवाड़ी में 200 बिस्तर के नागरिक अस्पताल के स्थान पर आयुष कॉलेज स्थापित करने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत की ...और पढ़ें

    भगवानपुर में आयुष कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू। इमेज एआई

    भगवानपुर में आयुष कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू। इमेज एआई

    ज्ञान प्रसाद, रेवाड़ी। 200 बिस्तर के नागरिक अस्पताल के बदले भगवानपुर में आयुष कालेज आरंभ करने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा पर अमल होने लगा है। आयुष कालेज का भवन बनाने के लिए ग्राम पंचायत की स्वीकृति और आयुष विभाग की ओर से जगह चिन्हित करने के साथ उपयुक्त व अनुकूल होने की रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है।

    स्थानीय स्तर पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर आयुष महानिदेशालय को भेजने के बाद आगे की प्रक्रिया जल्द आरंभ होने की उम्मीद जगी है। भगवानपुर ग्राम पंचायत की ओर से आयुष कालेज आरंभ कराने के लिए पांच एकड़, एक कनाल और 13 मरला जमीन आयुष महाविद्यालय का भवन निर्माण के लिए चिह्नित कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने के बाद जिले में आयुष कालेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे आयुर्वेद में करियर बनाने के लिए युवाओं को अन्यत्र जाना नहीं पड़ेगा। इससे रेवाड़ी के साथ झज्जर, गुरुग्राम तक के बच्चों को आयुष शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा।

    100 सीटों पर हो सकेगा दाखिला

    ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई पांच एकड़, एक कनाल 13 मरला जमीन पर आयुष कालेज खुलने के बाद न्यूनतम 100 सीटों पर विद्यार्थी आयुर्वेद की पढ़ाई कर सकेंगे। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के नियम अनुसार यह नियम पूरा होने के साथ क्षेत्र के युवाओं को आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए युवाओं को फायदा होगा।

    निदेशालय की ओर से उपायुक्त रेवाड़ी के माध्यम से इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किए गए पत्राचार के बाद ग्राम पंचायत भगवानपुर के साथ मिलकर आयुष विभाग रेवाड़ी के टीम द्वारा निरीक्षण करने के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट उच्च विभाग को भेज दी गई है।

    खबरें और भी

    नागरिक अस्पताल के बदले में आयुष कालेज देने का दिया था आश्वासन

    रामगढ़ भगवानपुर में 200 बिस्तर के नागरिक अस्पताल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना और अनशन दिया था। 320 दिन तक धरना चलने के बाद दो मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव तीनों धरनास्थल पर पहुंचकर आयुष कालेज खोलने का आश्वासन देने के बाद आंदोलन समाप्त कराया था। धरने के दौरान एक बुजुर्ग का निधन भी हो गया था।

    उच्च अधिकारियों के साथ उपायुक्त के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री के दो मई को गई घोषणा के अनुरूप जांच प्रक्रिया आरंभ करते हुए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई। इसमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, जमाबंदी व अक्स आदि विवरण के साथ विभाग की ओर से की गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट उच्च विभाग को भेज दी गई है। अब उच्च विभाग से जो निर्देश आएंगे उसके अनुरूप प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
    - डॉ. बसंत कुमार, जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला आयुष विभाग।