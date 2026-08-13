रेवाड़ी: 200 बेड के अस्पताल की जगह भगवानपुर में खुलेगा आयुष कॉलेज, 100 सीटों पर मिलेगा दाखिला

ज्ञान प्रसाद, रेवाड़ी। 200 बिस्तर के नागरिक अस्पताल के बदले भगवानपुर में आयुष कालेज आरंभ करने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा पर अमल होने लगा है। आयुष कालेज का भवन बनाने के लिए ग्राम पंचायत की स्वीकृति और आयुष विभाग की ओर से जगह चिन्हित करने के साथ उपयुक्त व अनुकूल होने की रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है।

स्थानीय स्तर पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर आयुष महानिदेशालय को भेजने के बाद आगे की प्रक्रिया जल्द आरंभ होने की उम्मीद जगी है। भगवानपुर ग्राम पंचायत की ओर से आयुष कालेज आरंभ कराने के लिए पांच एकड़, एक कनाल और 13 मरला जमीन आयुष महाविद्यालय का भवन निर्माण के लिए चिह्नित कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने के बाद जिले में आयुष कालेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे आयुर्वेद में करियर बनाने के लिए युवाओं को अन्यत्र जाना नहीं पड़ेगा। इससे रेवाड़ी के साथ झज्जर, गुरुग्राम तक के बच्चों को आयुष शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा।

100 सीटों पर हो सकेगा दाखिला ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई पांच एकड़, एक कनाल 13 मरला जमीन पर आयुष कालेज खुलने के बाद न्यूनतम 100 सीटों पर विद्यार्थी आयुर्वेद की पढ़ाई कर सकेंगे। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के नियम अनुसार यह नियम पूरा होने के साथ क्षेत्र के युवाओं को आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए युवाओं को फायदा होगा।

निदेशालय की ओर से उपायुक्त रेवाड़ी के माध्यम से इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किए गए पत्राचार के बाद ग्राम पंचायत भगवानपुर के साथ मिलकर आयुष विभाग रेवाड़ी के टीम द्वारा निरीक्षण करने के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट उच्च विभाग को भेज दी गई है।

खबरें और भी







नागरिक अस्पताल के बदले में आयुष कालेज देने का दिया था आश्वासन रामगढ़ भगवानपुर में 200 बिस्तर के नागरिक अस्पताल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना और अनशन दिया था। 320 दिन तक धरना चलने के बाद दो मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव तीनों धरनास्थल पर पहुंचकर आयुष कालेज खोलने का आश्वासन देने के बाद आंदोलन समाप्त कराया था। धरने के दौरान एक बुजुर्ग का निधन भी हो गया था।