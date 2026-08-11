रेवाड़ी में तैयारी लिस्ट पर 2 साल बाद भी कार्रवाई नहीं, अब फिर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के आदेश



जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर कार्रवाई को लेकर बेशक शिक्षा विभाग की तरफ से समय-समय पर सूची तैयार कराई जाती रही है, लेकिन आज तक इन विद्यालयों पर कार्रवाई होना तो दूर अधिकारियों ने पुन: इन विद्यालयों में झांका तक नहीं है।

इन विद्यालयों के पास न तो बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और सुविधाओं के नाम पर भी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भोले-भाले अभिभावकों को बरगलाकर यह विद्यालय अपने यहां पर बच्चों का दाखिला करा लेते हैं, लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने, फीस या अन्य किसी विवाद के दौरान इन विद्यालयों की सच्चाई अभिभावकों को पता चलती है।

इसको लेकर कई बार स्थानीय अधिकारियों के पास समय-समय पर शिकायतें भी पहुंचती रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति की जाती है। इस बार फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद करने की कार्रवाई करके सूची मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि गत वर्षों की तरह सरकार की तरफ से सूची ही तैयार कराई जाती है या फिर से कार्रवाई के नाम खानापूर्ति की जाएगी।

दो वर्ष पहले तैयार की गई थी जिले के 40 स्कूलों की सूची दो वर्ष पहले भी शिक्षा विभाग के आदेश पर स्थानीय अधिकारियों की तरफ से जिले के 40 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची तैयार की गई थी। उस सूची शामिल विद्यालयों पर अधिकारियों की तरफ से आज तक कार्रवाई नहीं की गई है।

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