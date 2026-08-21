रेवाड़ी में तीन युवकों पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला, दो छात्रों की मौत; गांव में भारी पुलिसबल तैनात

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के पास गांव गोकलपुर में शनिवार को छात्रों के दो गुटों के बीच चली आ रही रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। इस दौरान तीन युवकों पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में दो युवकों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, गांव मांढैया निवासी 26 वर्षीय जतिन व करीब 21 वर्षीय हिमेश की मौत हुई है। इनके अलावा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं, घटना के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।