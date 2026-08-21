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रेवाड़ी में तीन युवकों पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला, दो छात्रों की मौत; गांव में भारी पुलिसबल तैनात

By pritam singh Edited By: Kapil Kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 04:41 PM (IST)

रेवाड़ी के गोकलपुर गांव में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के पास छात्रों के दो गुटों में पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष हुआ। इस हमले में दो छात्रों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

रेवाड़ी में तीन युवकों पर लाठी-डंडों से हमला। जागरण

रेवाड़ी में तीन युवकों पर लाठी-डंडों से हमला। जागरण

HighLights

  1. छात्रों के दो गुटों में पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष।

  2. हमले में जतिन और हिमेश नामक दो छात्रों की मौत हुई।

  3. एक छात्र गंभीर घायल, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के पास गांव गोकलपुर में शनिवार को छात्रों के दो गुटों के बीच चली आ रही रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। इस दौरान तीन युवकों पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में दो युवकों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, गांव मांढैया निवासी 26 वर्षीय जतिन व करीब 21 वर्षीय हिमेश की मौत हुई है। इनके अलावा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं, घटना के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

गांव बुढ़ाना निवासी यशपाल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस घायलों के बयान लेने के साथ ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है।

 

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