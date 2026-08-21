रेवाड़ी में प्रशासन की सख्ती बेअसर! केस दर्ज होने के बाद भी 5 गोवंशी छुड़ा ले गए पशुपालक; महिलाएं भी शामिल

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। प्रशासन की सख्ती और पुलिस कार्रवाई के बावजूद एजेंसी द्वारा पकड़े गए गोवंशी को छुड़ाने की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रही है। बृहस्पतिवार को पांच गोवंशी को मुक्त कराया गया। पांच दिन पहले पुलिस ने तीन गोपालकों के विरुद्ध एजेंसी के कर्मचारियों से विवाद कर पकड़े गए गोवंशी को छुड़ाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।

इसके बावजूद गोपालक बेखौफ होकर गोवंशी को मुक्त करा रहे हैं। इस काम में परिवार की महिलाएं भी बराबर भागीदारी निभा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक किसी भी आरोपित गोपालक की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

बता दें कि करीब 20 दिन पहले गोवंशी के हमले से दो बुजुर्गों की मौत हो गई थी। इसके बाद शहर के लोगों में रोष फैल गया था। लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और दूध निकालने के बाद गोवंश को खुले में छोड़ने वाले पशुपालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की थी।