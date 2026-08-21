रेवाड़ी में प्रशासन की सख्ती बेअसर! केस दर्ज होने के बाद भी 5 गोवंशी छुड़ा ले गए पशुपालक; महिलाएं भी शामिल
रेवाड़ी में पुलिस कार्रवाई और सख्ती के बावजूद पशुपालक पकड़े गए गोवंशी को जबरन छुड़ा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यह दादागिरी तब भी जारी है जब कुछ समय पहले गोवंशी के हमले से दो बुजुर्गों की मौत हो गई थी।
HighLights
पुलिस कार्रवाई के बावजूद रेवाड़ी में गोवंशी छुड़ाने की दादागिरी।
पांच दिन पहले तीन पशुपालकों पर मुकदमा दर्ज हुआ।
गोवंशी हमले से मौत के बाद भी पशुपालक बेखौफ।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। प्रशासन की सख्ती और पुलिस कार्रवाई के बावजूद एजेंसी द्वारा पकड़े गए गोवंशी को छुड़ाने की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रही है। बृहस्पतिवार को पांच गोवंशी को मुक्त कराया गया। पांच दिन पहले पुलिस ने तीन गोपालकों के विरुद्ध एजेंसी के कर्मचारियों से विवाद कर पकड़े गए गोवंशी को छुड़ाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।
इसके बावजूद गोपालक बेखौफ होकर गोवंशी को मुक्त करा रहे हैं। इस काम में परिवार की महिलाएं भी बराबर भागीदारी निभा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक किसी भी आरोपित गोपालक की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
बता दें कि करीब 20 दिन पहले गोवंशी के हमले से दो बुजुर्गों की मौत हो गई थी। इसके बाद शहर के लोगों में रोष फैल गया था। लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और दूध निकालने के बाद गोवंश को खुले में छोड़ने वाले पशुपालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
इसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बेसहारा गोवंशी को पकड़ने के लिए अभियान तेज किया था। इसी दौरान एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा पकड़े गए गोवंशी को कुछ पशुपालकों ने जबरन छुड़ाने का प्रयास किया।
कर्मचारियों के साथ कहासुनी के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और तीन पशुपालकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। बावजूद इसके पशुपालकों में पुलिस कार्रवाई का भय नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद भी एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा पकड़े जा रहे गोवंशी को छुड़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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