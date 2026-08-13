रेवाड़ी में गोवंश के हमले में दो बुजुर्गों की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा, कार्रवाई के लिए दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर में बेसहारा गोवंशी की बढ़ती समस्या और हाल ही में गोवंशी के हमले से दो बुजुर्गों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। विभिन्न सामाजिक एवं शहरवासियों ने शुक्रवार को राजीव चौक पर एक घंटे तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ रोष जताकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तथा गोवंश पकड़ने के टेंडरों में खर्च की जा रही राशि की जांच कराने की मांग की।

दरअसल, शहर में बेसहारा गोवंशी की समस्या कोई नई नहीं है। गोवंशी के संरक्षण और उन्हें पकड़ने के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंशी की संख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है। शहर की मुख्य सड़कों, बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में जगह-जगह गोवंश के झुंड देखे जा सकते हैं।

गोवंशी पकड़ने को लेकर शहरवासी पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रशासन की ओर से रेवाड़ी शहर को कैटल फ्री घोषित किया जा चुका है। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में स्थायी समाधान नहीं किया गया और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

इस अवसर पर एडवोकेट कामरेडराजेंद्र सिंह, कैलाश चंद, कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष एवं पार्षद प्रवीण चौधरी, ईओ मनोज यादव, एडवोकेट अजय सिंह, अशोक यादव,सेवानिवृत प्रबंधक सुरेंद्र यादव व सुधीर भार्गव सहित अन्य मौजूद रहे। टेंडर राशि की जांच की उठी मांग संगठनों ने आरोप लगाया कि गोवंश को पकड़ने के लिए समय-समय पर टेंडर जारी किए जाते हैं और इनके माध्यम से बड़ी राशि खर्च की जाती है। इसके बावजूद धरातल पर स्थिति में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा।

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ऐसे में यह जांच जरूरी है कि गोवंश पकड़ने के लिए जारी किए गए टेंडरों में कितनी राशि खर्च हुई और वास्तव में कितने गोवंशी पकड़े गए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी गठित करने तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

दूध निकालकर सड़क पर छोड़ने वालों पर भी कार्रवाई हो प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बेसहारा गोवंशी की समस्या के लिए केवल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। ऐसे पशुपालकों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो गायों का दूध निकालने के बाद उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं।