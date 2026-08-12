रेवाड़ी में गोवंश के हमले से रिटायर्ड कैप्टन की मौत पर फूटा गुस्सा, स्वजन बोलें- जिम्मेदारों पर दर्ज हो FIR

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर में बेसहारा गोवंश के हमलों से लगातार हो रही मौतों के बाद मृतकों के स्वजनों में रोष है। उनका कहना है कि सड़कों पर बढ़ती बेसहारा गोवंशी की संख्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

गोवंश को पकड़ने के लिए अब तक छोड़े गए टेंडरों और उनमें खर्च की गई राशि की जांच कराई जाए। साथ ही दूध निकालने के बाद गोवंशी को सड़कों पर खुला छोड़ने वाले पशुपालकों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं नगर परिषद के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग सेक्टर चार के रहने वाले सेवानिवृत्त कैप्टन जगराम की मौत के बाद उनके पोते महेश कुमार ने कहा कि शहर की सड़कों पर बेसहारा गोवंशी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। गोवंशी पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के नाम पर बार-बार टेंडर जारी किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अब तक जारी किए गए टेंडरों और खर्च हुई राशि की जांच होनी चाहिए तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

हंसनगर में गोवंश के हमले में जान गंवाने वाली बुजुर्ग कृष्णा देवी की भतीजे नवीन कुमार ने कहा कि परिवार ने अपना सदस्य खोया है, लेकिन प्रशासन अभी भी समस्या की गंभीरता को नहीं समझ रहा। बेसहारा गोवंशी को सड़कों पर छोड़ने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसे पशुपालकों के विरुद्ध जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोग दूध निकालने के बाद पशुओं को सड़कों पर न छोड़ें।

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माता चौक पर गोवंश के हमले में जान गंवाने वाले प्रताप सिंह के भाई पार्षद निहाल ने कहा कि हादसे के बाद परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है। सड़कों पर घूम रहे गोवंशी के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। प्रशासन को केवल हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से प्रभावी व्यवस्था बनानी चाहिए।

उन्होंने गोवंश पकड़ने के लिए जारी किए गए टेंडरों की निष्पक्ष जांच की मांग की। सेक्टर चार में गोवंशी के हमले में जान गंवाने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार रामचंद्र के बेटे अशोक कुमार ने कहा कि बेसहारा गोवंशी की समस्या अब जानलेवा बन चुकी है।