फरियादियों से बदतमीजी करना पड़ा भारी, डहीना चौकी के SI पर SP मीणा का कड़ा एक्शन; भेजा पुलिस लाइन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले में पुलिसकर्मियों की अनुशासनहीनता को लेकर एसपी हमेंद्र मीणा ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ड्यूटी में कोताही बरतने और शिकायतकर्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में खोल थाना क्षेत्र की डहीना चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर विकास को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, सब इंस्पेक्टर विकास के विरुद्ध ड्यूटी में लापरवाही बरतने और शिकायत लेकर आने वाले लोगों से अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें मिल रही थीं। मामला एसपी हमेंद्र मीणा के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए डहीना चौकी के सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी कर दिए।