Exclusive: पहले दिन ही नहीं पहुंचे कक्षा 3 के पेपर, रेवाड़ी में बिगड़ी व्यवस्था से कटघरे में अफसर

गोबिंद सिंह, रेवाड़ी। सरकारी स्कूलों में शुक्रवार से आरंभ हुई अर्धवार्षिक परीक्षाएं पहले दिन ही प्राथमिक शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन गई।

विभाग की तरफ से तीसरी से 12वीं कक्षा की डेटशीट जारी करने के बावजूद तीसरी कक्षा के पेपर ही नहीं भेजे गए। सुबह क्लस्टर स्कूल में पेपर लेने के लिए पहुंचे शिक्षक तीसरी कक्षा के पेपर नहीं मिलने पर एक-दूसरे का मूंह ताकते रहे। उन्हें केवल चौथी व पांचवीं कक्षा के पेपर ही दिए गए।

वहीं, शिक्षकों की तरफ से इसको लेकर स्थानीय अधिकारियों को जानकारी दी गई तो अधिकारी भी कुछ भी जवाब देने से बचते रहे। अधिकारियाें ने कहा जो भी पेपर आए थे, भेज दिए गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों के आपसी समन्वय की कमी के कारण शिक्षकों के सामने यह परेशानी खड़ी हुई है। हरियाणा बोर्ड की तरफ से डेटशीट जारी की जाती है, जबकि एससीईआरटी की तरफ से अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर तैयार कर भेजे जाते हैं। अगर दोनों जगह समन्वय होता तो यह परेशानी आती ही नहीं। इस परिस्थिति ने कहीं न कहीं व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

शुक्रवार को इन कक्षाओं की थी परीक्षा शुक्रवार को पहले दिन तीसरी कक्षा की अंग्रेजी, चौथी में ईवीएस, पांचवीं में अंग्रेजी, छठी में सामाजिक विज्ञान, सातवीं में हिंदी, आठवीं में विज्ञान, नौवीं में सामाजिक विज्ञान, 10वीं में विज्ञान, 11वीं में फाइन आर्ट्स, संगीत व मनोविज्ञान और 12वीं कक्षा में कंप्यूटर साइंस व भूगाेल विषय की परीक्षा होनी थी। लेकिन तीसरी कक्षा के पेपर नहीं पहुंचने के संबंध में शिक्षकों के पास न तो कोई सूचना भेजी गई और न ही पेपर भेजे गए।इसके चलते शिक्षक परेशान रहे।