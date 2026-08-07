रेवाड़ी में सड़क किनारे खाट लगाकर सोते मिले पुलिसकर्मी, टोकने पर अधिकारी से गाली-गलौज का VIDEO वायरल

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले के बावल थाना क्षेत्र के तहत खंडोडा नाका पर ड्यूटी के दौरान सोने को लेकर पुलिस कर्मियों के बीच जमकर विवाद हो गया। मामूली कहासुनी देखते ही देखते गाली-गलौज में बदल गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बीच-बचाव कर मामला शांत कराया बताया जा रहा है कि मंगलवार रात के समय पीसीआर टीम खंडोडा नाका पर पहुंची, जहां दो कर्मचारी ड्यूटी के दौरान सोते हुए मिले। इस पर पीसीआर कर्मचारियों ने उनसे सोने का कारण पूछा, जिससे बात बिगड़ गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और मामला गाली-गलौज तक पहुंच गया। विवाद बढ़ता देख मौके पर मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।