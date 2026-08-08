बदइंतजामी की मार झेल रहीं रेवाड़ी की पैसेंजर ट्रेनें, कहीं छत से टपक रहा पानी तो कहीं टूटे पड़े हैं नल

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी के रास्ते अलग-अलग शहरों को जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों की हालत ठीक नहीं है। किसी ट्रेन के कोच से वर्षा के मौसम में छत से पानी टपक रहा है तो किसी कोच के शौचालय के बाहर लगी नल ही टूटी हुई हुई है।

पैसेंजर ट्रेनों के पुराने कोच की मरम्मत और रखरखाव की ओर रेलवे अधिकारियों का ध्यान नहीं होने के कारण यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। खासकर रेवाड़ी से श्रीगंगानगर जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों के कई डिब्बों में शौचालयों की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है।

बेहतर सुविधाओं के वादे, जमानी हकीकत अलग यात्री रमेश, कैलाश, राजेंद्र का कहना है कि कई कोच के शौचालयों में हाथ धोने के लिए नल तक उपलब्ध नहीं हैं। जहां नल लगे हुए हैं, उनमें से कई लंबे समय से टूटे पड़े हैं या क्षतिग्रस्त होने के कारण बेकार हो चुके हैं।

कुछ स्थानों पर नलों के टूटे होने से पानी लगातार व्यर्थ बहता रहता है, जिससे न केवल पानी की बर्बादी हो रही है, बल्कि कोच में गंदगी भी फैल रही है। यात्रियों के अनुसार, यह समस्या एक-दो दिन की नहीं, बल्कि कई महीनों से बनी हुई है, लेकिन अब तक व्यवस्था को सुधारा नहीं गया।

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