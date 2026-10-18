अदालत ने म्यूजिक टीचर को सुनाई 5 साल के कठोर कारावास की सजा, रेवाड़ी में नाबालिग छात्रा से की थी छेड़छाड़

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो एक्ट) ने दोषी म्यूजिक टीचर को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार, शहर निवासी एक महिला ने महिला थाना रेवाड़ी में शिकायत देकर बताया था कि उनकी 9 वर्षीय बेटी शहर के एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ती है।

छात्रा को डराया-धमकाया

बताया कि 29 दिसंबर 2021 को स्कूल के म्यूजिक टीचर ने स्कूल परिसर में ही बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की थी। बच्ची के विरोध करने पर आरोपी शिक्षक ने उसे डराया-धमकाया और गाना गाने के लिए कहा। शाम को घर पहुंचने पर बच्ची ने रोते हुए अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई।