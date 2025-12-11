डेढ़ एकड़ जमीन खरीद का 10 साल बाद खूनी अंजाम, कोर्ट का फैसला आने से पहले ही घर में घुसकर की हत्या

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गांव नैनसुखपुरा में बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे जमीन के विवाद में गांव के ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर 52 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जाटूसाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार गांव नैनसुखपुरा के रहने वाले महेश कुमार की गांव में ही कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। यह मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। बुधवार को दिन में भी इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी।

रात करीब साढ़े नौ बजे महेश अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लोग दीवार फांदकर घर में घुस गए और लाठी डंडों से हमला कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए।

इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, ग्रामीणों ने सभी घायलों को शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने महेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।