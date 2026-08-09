60 फीट गहरे कुएं में नवजात को फेंका, रेवाड़ी पुलिस ने मां शहनाज और बेटे साहिल को दबोचा

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी। रेवाड़ी में तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन माह पहले नवजात बच्ची को जान से मारने की नीयत से सूखे कुएं में फेंकने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है।

तिजारा थाना प्रभारी जयप्रकाश ने बताया कि 12 मई को पालपुर रोड पर एक पुराने सूखे कुएं से नवजात बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने की सूचना मिली थी। 60 फीट गहरे कुएं से बाहर निकाला सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहां ग्रामीणों की मदद से नवजात बच्ची को करीब 50-60 फीट गहरे कुएं से बाहर निकाला गया। बच्ची जीवित अवस्था में मिली थी और उसके जन्म को करीब 12 से 24 घंटे का समय हुआ था। पुलिस ने नवजात को तत्काल उपचार के लिए तिजारा सीएचसी पहुंचाया।