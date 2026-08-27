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बारिश के साथ बढ़ा सांपों का खतरा, रेवाड़ी में जनवरी से अगस्त तक 75 लोग डसे गए; जानें बचाव के तरीके

By Pritam Singh Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Thu, 27 Aug 2026 02:29 PM (IST)

रेवाड़ी में जनवरी से अगस्त तक 75 लोग सर्पदंश का शिकार हुए हैं, जिसका मुख्य कारण वर्षा के दौरान सांपों का सुरक्षित स्थानों की तलाश में घरों में घुसना है।

जनवरी से अगस्त तक जिले में 75 लोग सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं।

जनवरी से अगस्त तक जिले में 75 लोग सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं।

HighLights

  1. रेवाड़ी में जनवरी-अगस्त तक 75 लोग सर्पदंश के शिकार।

  2. बारिश में बिलों में पानी भरने से सांप घरों में घुसते हैं।

  3. झाड़-फूंक से बचें, तुरंत अस्पताल जाएं, साफ-सफाई रखें।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। वर्षा का मौसम जहां लोगों को गर्मी से राहत देता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश का खतरा बढ़ गया है। जनवरी से अगस्त तक जिले में 75 लोग सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं। वर्षा के दौरान सांपों के बिलों में पानी भरने के कारण वे सुरक्षित स्थान की तलाश में घरों, पशुबाड़ों और आसपास के सूखे स्थानों की ओर पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं अधिक सामने आ रही हैं।

बरसात में क्यों काट लेते हैं सांप?

वर्षा के बाद खेतों, कच्चे मकानों, लकड़ी-कबाड़ के ढेर और पशुओं के चारे के आसपास सांपों के छिपने की आशंका रहती है। रात के समय अंधेरे में निकलते समय या घर में रखे सामान को हटाते वक्त लोग अकसर सांप की चपेट में आ जाते हैं।

झाड़-फूंक के चक्कर में बढ़ जाता है खतरा

सर्पदंश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचने के बजाय झाड़-फूंक और देसी इलाज का सहारा लेते हैं। इससे उपचार में देरी होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। चिकित्सकों का कहना है कि सांप के काटने की स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। समय पर एंटी स्नेक वेनम मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है।

घर के आसपास रखें विशेष सावधानी

वर्षा के दिनों में घर के आसपास सफाई रखना, रात में बाहर निकलते समय टार्च का इस्तेमाल करना और जमीन पर सोने से बचना जरूरी है। लकड़ी, ईंट, पत्थर या कबाड़ के ढेर को नंगे हाथों से हटाने से भी बचना चाहिए। सांप दिखाई देने पर उसे पकड़ने या मारने का प्रयास करने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाकर विशेषज्ञों या संबंधित विभाग को सूचना देनी चाहिए।