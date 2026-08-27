दुष्कर्म मामले में दोषी गगन को 10 साल की कठोर कारावास की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में कोसली थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मैनपाल रामावत की अदालत ने दोषी गगन को 10 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुलिस के अनुसार, कोसली थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने एक जनवरी 2025 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी करीब 17 वर्षीय नाबालिग बहन सुबह करीब 10 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई।

कोई सुराग नहीं लगा

परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पीड़ित ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहन का अपहरण किए जाने की आशंका जताई थी। शिकायत पर कोसली थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

आरोपी गगन को गिरफ्तार किया वहीं, जांच के दौरान पुलिस को नाबालिग को महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव में मिल गई थी। नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले युवक गगन पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामले में पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ीं और आरोपी गगन को गिरफ्तार कर लिया।