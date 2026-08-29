Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रेवाड़ी में घर में बैठकर शराब पीते समय दोस्त ने की पत्नी से अश्लील हरकत, पति ने चाकू से गोदकर की हत्या

By pritam singh Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Sat, 29 Aug 2026 12:05 PM (IST)

रेवाड़ी में एक दोस्त ने शराब पीने के दौरान अपनी पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने पर दूसरे दोस्त की ...और पढ़ें

घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

HighLights

  1. रेवाड़ी में दोस्त ने दोस्त की चाकू मारकर हत्या की।

  2. पत्नी से अश्लील हरकत करने पर हुआ यह विवाद।

  3. घायल दोस्त की रोहतक पीजीआई में हुई मौत।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के शक्तिनगर स्थित एक किराये के मकान में शुक्रवार रात शराब पीने के दौरान पत्नी के साथ अश्लील हरकत करने पर एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। उपचार के दौरान रात को ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

दोनों के बीच कहासुनी हो गई

जानकारी के अनुसार, दोनों युवक नेपाल के रापती अंचल के कैलाली जिले के रहने वाले थे। आरोपित विक्रम शक्तिनगर स्थित एक किराये के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता था। शुक्रवार रात वह सेक्टर 18 में किराये के मकान में रहने वाले अपने दोस्त गोविंद के साथ मकान में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान गोविंद ने विक्रम की पत्नी को गलत तरीके से छू दिया। इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

इलाज के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचाया

बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर विक्रम गुस्से में आ गया और उसने चाकू से गोविंद पर कई वार कर दिए। हमले में गोविंद गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल गोविंद को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचाया।

उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान गोविंद ने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपित विक्रम मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। आरोपित की तलाश की जा रही है।