रेवाड़ी जेल में बंदी ने पी लिया हार्पिक, पांच माह में पांचवीं घटना से उठे सवाल; PGI रेफर

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। गांव फिदेडी स्थित जिला जेल में बंदियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बृहस्पतिवार को जिला जेल में बंद एक बंदी ने हार्पिक पी लिया। हालत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार को किसी कारण से बंदी ने जेल में ही हार्पिक पी लिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसकी सूचना जेल प्रशासन को मिली तो आनन-फानन में उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर लाया गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया। बंदी ने हार्पिक कैसे हासिल किया और उसने इसे क्यों पीया, इसकी जांच की जा रही है।