रेवाड़ी में अवैध पेट्रोल-डीजल भंडारण का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने छापामारी कर जब्त किए 7 ड्रम

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल का भंडारण और सप्लाई करने वालों के खिलाफ रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

रेवाड़ी क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार रात गांव गुजरीवास स्थित एक खेत के अंदर बने प्लाट पर छापेमारी कर एक हजार लीटर से अधिक पेट्रोल-डीजल बरामद किया। टीम ने मौके से पेट्रोल-डीजल से भरे सात ड्रम और एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है।

टीम ने छापामारी की पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली थी कि गुजरीवास गांव में खेत के अंदर प्लाट में अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल का भंडारण किया जा रहा है और यहां से इसकी सप्लाई भी की जाती है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड की।