रेवाड़ी: दोस्त के साथ होटल में रुका था युवक, सुबह बिस्तर पर मिली लाश; CCTV में कैद हुआ आरोपी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। औद्योगिक कस्बा बावल स्थित एक होटल में मंगलवार को एक युवक का शव मिला है। युवक सोमवार को अपने साथी के साथ होटल में ठहराया हुआ था।

सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार राजस्थान के खैरथल जिले के सराय कलां के रहने वाले संदीप व जसवीर सोमवार शाम को बावल के ग्रीन होटल में पहुंचे थे। दोनों ने होटल का कमरा नंबर 101 बुक कराया था। रात को दोनों होटल के कमरे में ठहरे। मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे एक युवक होटल से चेकआउट कर चला गया। इसके बाद होटल स्टाफ ने कमरे की जांच की तो वहां एक युवक मृत अवस्था में पड़ा मिला। युवक से साथी की चल रही तलाश कमरे में युवक का शव मिलने से होटल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। होटल प्रबंधन की ओर से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद बावल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।