दिल्ली-गुरुग्राम रूट पर भारी वाहनों की नो एंट्री, एनएच-48 पर 23 घंटे रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली और गुरुग्राम जाने वाले भारी मालवाहक व वाणिज्यिक वाहनों के लिए रूट डायवर्जन किया है।

14 अगस्त दोपहर तीन बजे से 15 अगस्त दोपहर दो बजे तक एनएच-48 से गुरुग्राम और दिल्ली की तरफ भारी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से इस अवधि में एनएच-48 का प्रयोग नहीं करने की अपील की है।

जिला पुलिस के अनुसार जयपुर से दिल्ली और गुरुग्राम जाने वाले भारी वाहनों को एनएच-48 से एनएच-352 की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, रेवाड़ी से दिल्ली व गुरुग्राम की ओर जाने वाले भारी वाहनों को कापड़ीवास फ्लाईओवर के नीचे से 75 फुटा रोड होते हुए भिवाड़ी (राजस्थान) की ओर भेजा जाएगा। पुलिस ने भारी वाहन चालकों को एनएच-352 अथवा अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों तथा थाना और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से सुरक्षा अभियान चला रही हैं।

शहर के मुख्य स्थानों के साथ होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रिजोर्ट, सराय, ढाबे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, माल, तेल डिपो और अन्य संवेदनशील स्थानों पर गहन कांबिंग एवं सर्चिंग की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।