रेवाड़ी में त्योहारों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जांच, सैंपल लिए गए

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों और मिठाइयों में मिलावट करने के मामले ज्यादा आ रहे हैं। इनपर रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है।

इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के नई अनाजमंडी के दो दुकानों पर पहुंच कुट्टू का आटा, शामक और साबूदाना की जांच की गई। इनमें मिलावट की संभावना को देखते हुए दोनों दुकानों से उक्त सामान के सैंपल लिए गए।

खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल इनकी गुणवत्ता जांच के लिए करनाल स्थित लैब में भिजवाए गए। इससे पहले मंगलवार को देर शाम तक रेवाड़ी, कुंड, डहीना, सीहा में दूध से बने उत्पादों, जूस और चाय पत्ती के सैंपल लिए गए।