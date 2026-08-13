रेवाड़ी में खौफनाक वारदात या हादसा? पुराने कुएं से आ रही थी बदबू, पुलिस ने निकाला शव तो उड़े होश
रेवाड़ी के साबन गांव में एक पुराने कुएं से करीब 35 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत शव मिला है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। ...और पढ़ें
HighLights
रेवाड़ी के साबन गांव में पुराने कुएं में मिला शव।
35 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत शव, कई दिन पुराना।
पुलिस ने पहचान और मौत के कारणों की जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी के गांव साबन में एक पुराने कुएं से करीब 35 वर्षीय युवक का शव बरामद होने से गांव में सनसनी फैल गई। शव कई दिन पुराना होने के कारण पूरी तरह क्षत-विक्षत अवस्था में था, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो सकी।
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं, पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के गांवों और क्षेत्र में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को ग्रामीणों को गांव में स्थित एक पुराने कुएं से शव होने की आशंका हुई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी।
अंधेरा होने के चलते बुधवार को नहीं निकाला जा सका शव
कुआं काफी गहरा होने के कारण अंधेरा होने के चलते बुधवार रात को पुलिस शव को बाहर नहीं निकाल सकी। इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कुएं में शव होने की पुष्टि के लिए जांच शुरू की।
पुलिस ने करीब दो घंटे तक प्रयास करने के बाद कुएं से युवक के शव को बाहर निकाला। शव की हालत खराब होने के कारण मौके पर उसकी पहचान नहीं हो सकी।
पुलिस ने गुमशुदगी के मामलों की भी जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
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