रेवाड़ी में खौफनाक वारदात या हादसा? पुराने कुएं से आ रही थी बदबू, पुलिस ने निकाला शव तो उड़े होश

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी के गांव साबन में एक पुराने कुएं से करीब 35 वर्षीय युवक का शव बरामद होने से गांव में सनसनी फैल गई। शव कई दिन पुराना होने के कारण पूरी तरह क्षत-विक्षत अवस्था में था, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो सकी।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं, पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के गांवों और क्षेत्र में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को ग्रामीणों को गांव में स्थित एक पुराने कुएं से शव होने की आशंका हुई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। अंधेरा होने के चलते बुधवार को नहीं निकाला जा सका शव कुआं काफी गहरा होने के कारण अंधेरा होने के चलते बुधवार रात को पुलिस शव को बाहर नहीं निकाल सकी। इसके बाद बृहस्पतिवार सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कुएं में शव होने की पुष्टि के लिए जांच शुरू की।