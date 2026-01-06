Rewari के 16 गांवों में रसायन युक्त पानी से 80 हजार की आबादी प्रभावित, पीना छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं भूजल

हमारे गांव में कुछ माह पहले ही रसायन युक्त पानी पीने से 20 गायों की मौत हो गई थी। फैक्ट्रियों द्वारा बिना ट्रीट किए ही पानी बाहर छोड़ दिया जाता है। यह समस्या 10 सालों से बनी हुई है। अब तो आसपास का भूजल एक तरह से जहरीला हो चुका है।-पवन कुमार, सरपंच, बनीपुर।





हमारे ही नहीं बल्कि, आसपास के सभी गांवों फैक्ट्रियों से घिरे हुए हैं। फैक्ट्रियों से रसायन युक्त पानी निकलता है, जो गांवों तक पहुंच रहा है। जिसकी वजह से गांवों में कई तरह की बीमारियों के रोगी बढ़े हैं। हैंडपंप या कुएं का पानी पीने के लायक नहीं है। गांव के लोग बाहर से आरो प्लांट का पानी पीने के लिए मंगवाते है।

-सतीश कुमार, पातुहेड़ा।





शहर के अलावा धारूहेड़ा और बावल की एसटीपी से बिना ट्रीट किए ही काफी समय से पानी छोड़ा जा रहा है। हमने समय-समय पर कार्रवाई की है। पहले पांच करोड़ रुपये का जनस्वास्थ्य विभाग पर जुर्माना भी लगाया था। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

-अजय कुमार, एसडीओ, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड।





दूषित पानी की समस्या को लेकर 219 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बन चुका है। जिसका कार्य सिंचाई विभाग को करना है। पहले चरण में 125 करोड़ रुपये की लागत से साहबी बराज पर पंप हाउस बनाया जाएगा। यहां के पानी को रिफिलिंग किया जाएगा। इसके बाद लाइन बिछाकर इस पानी को ड्रेन नंबर आठ में छोड़ा जाएगा। तीन विभाग आपस में मिलकर प्रोजेक्ट की कुल राशि का वहन करेंगे। राशि जारी करने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग और एचएसआइआइडीसी को पत्र लिखा जा चुका है।

-वीके बाघोतिया, एक्सइएन, सिंचाई विभाग।