रेवाड़ी में पड़ोसी सहकर्मी की करतूत, ब्लैकमेल कर युवती से किया दुष्कर्म; FIR दर्ज 

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने एक महिला कर्मचारी की शिकायत पर उसके सहकर्मी के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

महिला का आरोप है कि आरोपित ने उसके साथ जबरदस्ती करने के साथ ही उसकी फोटो बना ली और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

महिला ने बताया कि वह धारूहेड़ा स्थित एक निजी कंपनी में काम करती है और धारूहेड़ा-बास रोड स्थित एक कॉलोनी में किराये पर रहती है। उसके पड़ोस में नारनौल के रहने वाले आरोपी भी रहता है, जो उसी कंपनी में काम करता है। पड़ोसी और सहकर्मी होने के कारण दोनों की पहचान थी।