रेवाड़ी में पड़ोसी सहकर्मी की करतूत, ब्लैकमेल कर युवती से किया दुष्कर्म; FIR दर्ज
धारूहेड़ा में एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
HighLights
महिला कर्मचारी ने सहकर्मी पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप लगाया।
आरोपी ने फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया।
धारूहेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने एक महिला कर्मचारी की शिकायत पर उसके सहकर्मी के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
महिला का आरोप है कि आरोपित ने उसके साथ जबरदस्ती करने के साथ ही उसकी फोटो बना ली और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
महिला ने बताया कि वह धारूहेड़ा स्थित एक निजी कंपनी में काम करती है और धारूहेड़ा-बास रोड स्थित एक कॉलोनी में किराये पर रहती है। उसके पड़ोस में नारनौल के रहने वाले आरोपी भी रहता है, जो उसी कंपनी में काम करता है। पड़ोसी और सहकर्मी होने के कारण दोनों की पहचान थी।
आरोप है कि भावेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी फोटो बना ली। इसके बाद आरोपी उसे फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
महिला के अनुसार 10 अगस्त को आरोपित ने एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद उसने 14 अगस्त को डायल-112 पर शिकायत दी। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।