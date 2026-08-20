रेवाड़ी में रोजका मोड़ पर पुलिस PCR और बाइक की जोरदार टक्कर, घायल 25 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली रोड पर रोजका गांव के पास बुधवार रात पुलिस की पीसीआर और बाइक की टक्कर की बाइक टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रोजका गांव के रहने वाले करीब 25 वर्षीय शशिकांत के रूप में हुई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल शशिकांत ने रोहतक में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, धारूहेड़ा थाना की पीसीआर नंबर छह बुधवार रात रोजका गांव गई थी। काम पूरा करने के बाद पुलिस टीम पीसीआर से वापस धारूहेड़ा की तरफ लौट रही थी। इसी दौरान गांव के मोड़ पर पास सामने से आ रही बाइक की पीसीआर से टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बाइक सवार शशिकांत गंभीर रूप से घायल हो गया।