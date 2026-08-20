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रेवाड़ी में रोजका मोड़ पर पुलिस PCR और बाइक की जोरदार टक्कर, घायल 25 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत

By pritam singh Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:57 AM (IST)

रेवाड़ी में दिल्ली रोड पर रोजका गांव के पास बुधवार रात पुलिस की पीसीआर और बाइक की टक्कर में 25 वर्षीय शशिकांत की मौत हो गई। रोहतक में उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ा।

हादसे में गंभीर रूप से घायल शशिकांत ने रोहतक में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

हादसे में गंभीर रूप से घायल शशिकांत ने रोहतक में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

HighLights

  1. रेवाड़ी में पुलिस पीसीआर और बाइक की टक्कर हुई।

  2. रोजका गांव के 25 वर्षीय शशिकांत की मौत हो गई।

  3. शशिकांत धारूहेड़ा की एक कंपनी में कार्यरत था।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली रोड पर रोजका गांव के पास बुधवार रात पुलिस की पीसीआर और बाइक की टक्कर की बाइक टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रोजका गांव के रहने वाले करीब 25 वर्षीय शशिकांत के रूप में हुई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल शशिकांत ने रोहतक में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, धारूहेड़ा थाना की पीसीआर नंबर छह बुधवार रात रोजका गांव गई थी। काम पूरा करने के बाद पुलिस टीम पीसीआर से वापस धारूहेड़ा की तरफ लौट रही थी। इसी दौरान गांव के मोड़ पर पास सामने से आ रही बाइक की पीसीआर से टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बाइक सवार शशिकांत गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के बाद पुलिसकर्मियों ने घायल युवक को उपचार के लिए रेवाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान शशिकांत की मौत हो गई। शशिकांत धारूहेड़ा की एक कंपनी में काम करता था। तीन भाइयों में वह सबसे छोटा और अविवाहित था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।