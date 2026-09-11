SBI से लेकर PNB तक, रेवाड़ी के सारे सरकारी बैंकों के कर्मचारी सड़कों पर! जानिए क्या है पूरा मामला
बैंकिंग क्षेत्र की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर रेवाड़ी में बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
HighLights
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन।
रेवाड़ी में 500 से अधिक बैंक कर्मचारियों ने किया धरना।
सरकारी बैंकों की लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बैंकिंग क्षेत्र की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को जिले के सरकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन कर विरोध जताया।
जिले की करीब 200 सरकारी बैंक शाखाओं के 500 से अधिक कर्मचारी महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए और धरना दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न बाजारों में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
प्रदर्शन में तमाम बड़े सरकारी बैंकों के अधिकारी भी रहे शामिल
प्रदर्शन में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक आफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत प्रमुख राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।
यूनियन पदाधिकारियों सतीश बटला, एसबीआई आफिसर्स यूनियन के क्षेत्रीय प्रधान विनोद यादव और एसबीआइ वर्कमैन एसोसिएशन के अविनाश यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि बैंक कर्मचारियों की विभिन्न मांगें लंबे समय से लंबित हैं।
सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करते हुए मांगों को जल्द स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक विरोध जारी रहेगा।
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