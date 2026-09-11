SBI से लेकर PNB तक, रेवाड़ी के सारे सरकारी बैंकों के कर्मचारी सड़कों पर! जानिए क्या है पूरा मामला

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बैंकिंग क्षेत्र की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को जिले के सरकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन कर विरोध जताया।

जिले की करीब 200 सरकारी बैंक शाखाओं के 500 से अधिक कर्मचारी महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए और धरना दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न बाजारों में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।