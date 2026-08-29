15 एकड़ में फैली पांच अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर, रेवाड़ी में ध्वस्त किए पक्के निर्माण

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से गांव ढाेहकी एवं कुतुबपुर जागीर में विकसित की जा रही पांच अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है।

विभाग की टीम ने करीब 15 एकड़ में विकसित हो रही इन इन अवैध कॉलोनियों में अर्थमूवर की मदद से करीब 20 डीपीसी, 18 प्री कास्ट चारदीवारी और कच्चा रोड नेटवर्क सहित अन्य निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

प्लॉट खरीदने से बचने की हिदायत

वहीं, कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विभाग की टीम का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों ने लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचने की भी हिदायत दी।