यू-डाइस पोर्टल पर डाटा अधूरा तो अटक सकता है स्कूलों का बजट, रेवाड़ी में 29853 विद्यार्थियों की एंट्री बाकी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले में यू-डाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों का डाटा अपडेट करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर बीतने के बाद भी करीब 30 हजार विद्यार्थियों का डाटा अपडेट नहीं हो पाया है।

जिला स्तर के आकड़ों के अनुसार जिले के कुल 945 राजकीय व निजी स्कूलों में से अभी तक 167235 विद्यार्थियों का डाटा ही पूरी तरह अपडेट हो पाया है, जबकि 29853 विद्यार्थियों का डाटा अभी लंबित है। ओवरआल कंप्लीशन 84.85 प्रतिशत ही हुआ है।

लंबित आकड़ों में जिन विद्यार्थियों का डाटा भरना शुरू नहीं हुआ है और भरना शुरू हो गया है दोनों शामिल हैं।सबसे ज्यादा 20186 विद्यार्थियों का डाटा लंबित रेवाड़ी ब्लाक में है, जो जिले की कुल पेंडिंग एंट्री का बड़ा हिस्सा है।

बार-बार आदेशों के बावजूद नहीं दिया जा रहा ध्यान... डीपीसी कार्यालय की तरफ से बार-बार निर्देश जारी करने के बावजूद विद्यालय मुखियाओं की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।समय पर डाटा अपडेट होने से विभाग को बेहतर प्रबंधन और योजनाएं बनाने में मदद मिलती है।