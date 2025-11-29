पहले छोटे-छोटे टास्क, फिर 'सुधार शुल्क' का चक्कर; रेवाड़ी में 5.63 लाख की ठगी
रेवाड़ी साइबर क्राइम पुलिस ने पार्ट-टाइम नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी नवजोत सिंह को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार को टेलीग्राम पर नौकरी का लालच दिया गया और टास्क के नाम पर उनसे ₹562,895 की ठगी की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। साइबर क्राइम थाना रेवाड़ी ने पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान पंजाब के संगरूर जिले के मोहली गांव निवासी नवजोत सिंह के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, 10 सितंबर को मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जबुरना निवासी जितेंद्र कुमार ने साइबर क्राइम थाना रेवाड़ी में शिकायत दर्ज कराई कि वह सेक्टर 3 में किराए पर रहता है। उसे 11 अगस्त को टेलीग्राम पर एक मैसेज मिला, जिसमें उसे पार्ट-टाइम जॉब के जरिए पैसे कमाने का लालच दिया गया था। उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया और एक टास्क दिया गया। टास्क पूरा करने के बाद उसे पैसे मिल गए। अगले दिन उसने उस दिन का टास्क पूरा किया और पेमेंट मिल गया।
अगले दिन उसने पहले दो टास्क के लिए 1010 और 3020 रुपये और तीसरे टास्क के लिए 7100 रुपये दिए गए अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर दिए। टास्क पूरा करने के बाद उसे पैसे वापस नहीं मिले। उसे बताया गया कि चूंकि उसने तीसरा कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए उसे सुधार शुल्क के रूप में ₹97,590 जमा करने होंगे। जब उसने यह राशि जमा की, तो उसका कुल ₹1,61,415 दिखाया गया। जब उसने पैसे निकालने का प्रयास किया, तो उसे बताया गया कि चूंकि राशि बड़ी है, इसलिए उसे इसे तीन किस्तों में निकालना होगा।
उसे पहली किस्त के रूप में ₹2,800 मिले। शेष दो किस्तों को निकालने के लिए, उसे और ₹1,58,615 जमा करने के लिए कहा गया। उसने यह राशि जमा कर दी। उसके खाते में कुल शेष ₹3,17,230 दिखाया गया। इस राशि को निकालने के लिए, उसे अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ₹300,000 जमा करने के लिए कहा गया।
उसने यह राशि भी जमा कर दी। इसके बाद, उसका कुल शेष ₹8,27,257 दिखाया गया। जब उसे यह राशि निकालने के लिए और पैसे देने के लिए कहा गया, तो उसे एहसास हुआ कि वह साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। उनके साथ ₹562,895 की धोखाधड़ी हुई थी। उनकी शिकायत और बैंक डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की।
मामले में कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम स्टेशन, रेवाड़ी ने बुधवार शाम को मामले के आरोपी नवजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि धोखाधड़ी की रकम में से ₹41,000 सिंह के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। पूछताछ के बाद आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
