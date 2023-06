Rewari: शादी के दस दिन बाद मायके से फरार हुई नवविवाहिता, नकदी और चार लाख के गहने लेकर रफूचक्कर

Rewari Crime News शादी के दस दिन बाद ही नवविवाहित अपने मायके से लापता हो गई। उसकी शादी 18 तारीख को गुरुग्राम के एक लड़के से हुई थी लेकिन महिला घर से बुधवार को 50 हजार रुपये सोने की चेन टॉप्स मंगलसूत्र सोने की अंगूठी पायल व अन्य जेवरात भी ले गई। जेवरात की कीमत करीब चार लाख रुपये है।

शादी के दस दिन बाद मायके से फरार हुई नवविवाहिता

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शादी के दस दिन बाद ही नवविवाहित अपने मायके से लापता हो गई। नवविवाहिता अपने साथ सोने-चांदी के गहने व नकदी भी ले गई। कोई सुराग नहीं लगने पर मां ने पुलिस को शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मां ने एक युवक पर उनकी बेटी को अपने साथ ले जाने का संदेह जताया है। मॉडल टाउन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। 18 जून को हुई थी शादी पुलिस को दी शिकायत में बावल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने कहा है कि वह वर्तमान में परिवार के साथ मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के एक गांव में रहती है। उनकी बेटी की शादी 18 जून को गुरुग्राम के रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद उनकी बेटी मायके आई हुई थी। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे उनकी बेटी घर से चली गई। जब लड़की घर पर नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू की गई। लाखों रुपये के गहने ले गई साथ पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा कि उन्होंने अपने स्तर पर सभी जगहों पर लड़की की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं लग पाया। उनकी बेटी अपने साथ घर से 50 हजार रुपये, सोने की चेन, टॉप्स, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, पायल व अन्य जेवरात भी ले गई। जेवरात की कीमत करीब चार लाख रुपये है। महिला ने बताया कि उनकी बेटी खोल थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक से मोबाइल पर बात करती थी। युवक ही उनकी बेटी के अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया है। माडल टाउन थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।

