Rewari Suicide Case: पत्नी को मैसेज भेज होटल के कमरे में फंदे पर लटका बैंक मैनेजर, जेब से मिला सुसाइड नोट

Rewari Suicide रेवाड़ी में एक सुसाइड केस सामने आया है। पत्नी के मोबाइल पर मैसेज भेजने के बाद जयपुर के रहने वाले बैंक मैनेजर ने खुद को फांसी लगा ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो मैनेजर का शव कमरे में पंखे से फंदे पर लटका हुआ था। मैनेजर ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। शहर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: पत्नी के मोबाइल पर मैसेज भेजने के बाद जयपुर के रहने वाले बैंक मैनेजर ने यहां के आजाद चौक स्थित एक होटल के कमरे में फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। शनिवार को पत्नी ने मोबाइल में मैसेज देखा तो घर में कोहराम मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो मैनेजर का शव कमरे में पंखे से फंदे पर लटका हुआ था। मैनेजर ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। आत्महत्या का कारण कर्ज से परेशान होना बताया जा रहा है। शहर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार दोपहर आए थे होटल पुलिस के अनुसार जयपुर के धाखरोता निवासी सौम्य पारिक राजस्थान के नीमराणा स्थित केनरा बैंक में शाखा प्रबंधक थे। शुक्रवार को उन्होंने स्वजन को बताया कि वह अलवर में बैंक की मीटिंग में जा रहे है। शुक्रवार को वह ड्यूटी पर बैंक में नहीं गए और रेवाड़ी आ गए। यहां के आजाद चौक स्थित होटल में कमरा लेकर ठहरे हुए थे। रात तीन बजे भेजा मैसेज रात करीब तीन बजे सौम्य ने अपनी पत्नी के मोबाइल पर सुसाइड करने का मैसेज भेजा हुआ मिला है। उनकी पत्नी ने शनिवार को मैसेज देखा तो स्वजन को इस बारे में बताया। मैसेज पढ़ने के बाद घर में कोहराम मच गया। शनिवार को स्वजन रेवाड़ी स्थित होटल में पहुंचे और पुलिस को साथ लेकर कमरा खुलवाया। कमरे के अंदर सौम्य का शव पंखे पर फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने मृतक से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कर्ज से परेशान पुलिस के अनुसार सौम्य ने सुसाइड नोट में किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है और अपनी मर्जी से आत्महत्या करने के बारे में लिखा है। प्राथमिक जांच में सौम्य पर लाखों रुपये का कर्जा होने की बात सामने आई है, जिसको लेकर वह परेशान थे। लाखों रुपये का कर्जा किससे और क्यों लिया गया था, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उनके पिता राजेंद्र पारिक भी बैंक से सेवानिवृत्त है। सौम्य की करीब चार साल पहले शादी हुई थी और उनकी एक छह माह की बेटी भी है। शहर थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

