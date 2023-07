जिले के जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर के समीप राजस्थान के जिला अलवर के गांव चौबारा में डाक कांवड़ लेने जा रहे दो युवकों की बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों युवकों की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। डाक कांवड़ के लिए गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगाते समय दुर्घटना हुई है। सोमवार को शाहजहांपुर थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया।

Rewari News: डाक कांवड़ लेने जा रहे दो युवकों की करंट लगने से मौत, गांव में छाया मातम

रेवाड़ी, जागरण संवाददाता: जिले के जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर के समीप राजस्थान के जिला अलवर के गांव चौबारा में डाक कांवड़ लेने जा रहे दो युवकों की बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों युवकों की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। डाक कांवड़ के लिए गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगाते समय दुर्घटना हुई है। सोमवार को शाहजहांपुर थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया। रविवार देर रात हुई दुर्घटना गांव चौबारा में कुछ युवकों का एक समूह डाक कांवड लाने के लिए रविवार की रात हरिद्वार रवाना हो रहा था। रात करीब नौ बजे गांव में स्थित बाबा कुंदन दास मंदिर के पास सभी युवक गाड़ी के पीछे म्यूजिक सिस्टम लगा रहे थे। गांव में तार लटकी होने से ग्रामीणों ने बिजली निगम से सप्लाई भी कटवा दी, लेकिन कृषि लाइन चालू रह गई। इसी दौरान म्यूजिक सिस्टम लगाते समय गांव निवासी यश व बाबी पिकअप पर चढ़े हुए और ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से से छू गए। करंट का झटका लगते ही दोनों नीचे आ गिरे।ग्रामीणों ने दोनों युवकों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सोमवार को हुआ पोस्टमार्टम सूचना के बाद रात को ही शाहजहांपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। दो युवकों की मौत के बाद से गांव में मातम छाया हुआ है।सोमवार को पोस्टमार्टम के दौरान शाहजहांपुर अस्पताल में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए। ग्रामीणों ने मृतकों के स्वजन को मुआवजा देने की मांग रखी गई। सूचना के बाद पहुंचे उपखंड अधिकारी मुकुट चौधरी ने परिवार को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बिजली विभाग से भी गांव में लटक रही तारों को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिए। दोनों युवकों का गमगीन माहौल में गांव में अंतिम संस्कार किया गया।

Edited By: Nidhi Vinodiya