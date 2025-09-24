इंश्योरेंस कंपनी और सर्विस सेंटर को माना दोषी, अब देने होंगे 10 हजार रुपये

रेवाड़ी में एक बीमा कंपनी और सर्विस सेंटर को बीमित स्कूटी दुर्घटना के क्लेम में कम भुगतान करने के कारण उपभोक्ता आयोग ने दोषी पाया। कंपनी को बकाया राशि 1800 रुपये और मानसिक प्रताड़ना के लिए 10000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। हरिओम सैनी नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद आयोग ने यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में बीमित स्कूटी की दुर्घटना के बाद सर्विस का क्लेम कम देना इंश्योरेंस कंपनी और सर्विस सेंटर को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी और सर्विस सेंटर को दोषी मानते हुए उन्हें पीड़ित के बकाया 1800 रुपये और दस हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना व वाद खर्च के देने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिवक्ता कैलाश चंद ने बताया कि शहर के रहने वाले हरिओम सैनी ने वर्ष 2023 में दिल्ली रोड स्थित एक शोरूम से नई इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी की थी, जिसका आइसीआइसीआइ लैम्बर्ड इंश्योरेंस से जीरो डेप्थ के हिसाब से इंश्योरेंस भी करवाया था।