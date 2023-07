Rewari News: पांच दिन से लापता युवक का शव जोहड़ में मिला, पुलिस कर रही थी तलाश

गांव नैनसुखपुरा के जोहड़ में शनिवार की मछलियों को आटा डालने के लिए गई एक महिला ने पानी में एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। महिला ने इसकी सूचना गांव के रहने वाले पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र सिंह को दी। सुरेंद्र सिंह द्वारा डायल-112 पर सूचना देने के बाद जाटूसाना थाना एसएचओ मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और शव जोहड़ से बाहर निकलवाया।

पांच दिन से लापता युवक का शव जोहड़ में मिला, पुलिस कर रही थी तलाश

Your browser does not support the audio element.

रेवाड़ी, जागरण संवाददाता। जिले के गांव नैनसुखपुरा के जोहड़ से शनिवार की सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव फूलने के बाद ऊपर आ गया था। मृतक युवक राजस्थान के जिला अलवर का रहने वाला है और पांच दिन से लापता था। तीन दिन पहले युवक की लोकेशन शहर के पायलट चौक के पास मिली थी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गांव नैनसुखपुरा के जोहड़ में शनिवार की मछलियों को आटा डालने के लिए गई एक महिला ने पानी में एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। महिला ने इसकी सूचना गांव के रहने वाले पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र सिंह को दी। सुरेंद्र सिंह द्वारा डायल-112 पर सूचना देने के बाद जाटूसाना थाना एसएचओ मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और शव जोहड़ से बाहर निकलवाया। मृतक युवक की शिनाख्त अलवर के गांव फौलादपुर के रहने वाले जैकी यादव के रूप में हुई है। सूचना के बाद मृतक के स्वजन भी गांव में पहुंच गए। पांच दिन से लापता था युवक स्वजन के अनुसार जैकी यादव पिछले पांच दिनों ने लापता था। युवक के लापता होने की शिकायत स्वजन ने राजस्थान पुलिस को दी थी। राजस्थान पुलिस तीन दिन पहले युवक की तलाश करते हुए रेवाड़ी भी आई थी, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया था। तीन दिन पहले युवक की लोकेशन शहर के राजेश पायलट चौक स्थित एक होटल में मिली थी। पुलिस जब जांच करती हुई होटल में पहुंची तो युवक वहां से निकल चुका था। इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था। जाटूसाना थाना पुलिस ने फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। पूरा मामला पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

Edited By: Rajat Mourya