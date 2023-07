Rewari Crime: शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो दबाया पत्नी का गला, पकड़ने आई पुलिस से भी की मारपीट

जिले के गांव जाटूवास में सोमवार की रात शराब के रुपये नहीं देने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला दबा दिया। गला दबाने के बाद महिला बेहोश हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस टीम के साथ भी आरोपित ने हाथापाई की और भागने का प्रयास किया। पुलिस आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया आरोपित गांव जाटूवास का रहने वाला मंजीत है।

शराब के लिए नहीं दिए पैसे तो दबाया पत्नी का गला, पकड़ने आई पुलिस से भी की मारपीट

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: जिले के गांव जाटूवास में सोमवार की रात शराब के रुपये नहीं देने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला दबा दिया। गला दबाने के बाद महिला बेहोश हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस टीम के साथ भी आरोपित ने हाथापाई की और भागने का प्रयास किया। पुलिस आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया आरोपित गांव जाटूवास का रहने वाला मंजीत है। रुपए न देने पर करता था मारपीट पुलिस को दी शिकायत में गांव जाटूवास की रहेन वाली मौसमी उर्फ रेनू ने कहा है कि वह धारूहेड़ा चुंगी स्थित एक अस्पताल में सफाई का काम करती है और उसके दो बच्चे है। उसका पति मंजीत शराब पीने का आदी है और कोई काम नहीं करता। पति उससे शराब के लिए रुपये मांगता है और रुपये नहीं देने पर उसके साथ मारपीट करता है। सोमवार की रात उसका पति मंजीत शराब के नशे में घर पहुंचा और शराब पीने के लिए रुपये मांगे। महिला ने रुपये देने से इंकार किया तो गुस्से में आकर मारपीट करनी शुरू कर दी। शोर मचाने पर आरोपित ने अपनी पत्नी का गला दबा दिया, जिस कारण वह बेहोश हो गई। आरोपित ने मरी हुई समझ कर वहीं फेंक दिया। पुलिस से की हाथापाई इसी दौरान किसी ने रात को पुलिस को सूचना दे दी। सूचना के बाद पीसीआर नंबर नौ पर तैनात एएसआई धर्मबीर, सिपाही रविंद्र व एसपीओ राजबीर मौके पर पहुंचे। पुलिस मौके पर पहुंचे तो महिला अचेत अवस्था में पड़ी हुई और आरोपित भी वहीं पर हंगामा कर रहा था। आरोपित ने पुलिसकर्मियों के साथ भी धमकी देते हुए हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपित को काबू कर लिया और महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज अस्पताल में उपचार के बाद महिला को होश आया। सूचना के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति के विरुद्ध हत्या का प्रयास, पुलिस से हाथापाई करने व सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

Edited By: Nidhi Vinodiya