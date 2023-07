Rewari News: वर्कशॉप में वैल्डर बेरहमी से हत्या, साथी ने सिर में वार कर उतारा मौत के घाट; आरोपित फरार

Rewari Crime News बावल के नैहचाना रोड स्थित एक वेल्डिंग वर्कशॉप में मंगलवार की रात एक युवक ने अपने साथी वैल्डर की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपित वर्कशॉप में खड़ी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। मृतक के सिर में लोहे की एंगल से वार कर हत्या की गई है। बावल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

वर्कशॉप में वैल्डर बेरहमी से हत्या, साथी ने सिर में वार कर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बावल के नैहचाना रोड स्थित एक वेल्डिंग वर्कशॉप में मंगलवार की रात एक युवक ने अपने साथी वैल्डर की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपित वर्कशॉप में खड़ी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। मृतक के सिर में लोहे की एंगल से वार कर हत्या की गई है। मृतक युवक व आरोपित दोनों ही मध्यप्रदेश के जिला टीकमगढ़ के रहने वाले है। बावल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीकमगढ़ के रहने वाले थे पुलिस के अनुसार बावल के वार्ड नंबर-13 के रहने वाले महक कुमार ने नैहचाना रोड पर वेल्डिंग की वर्कशॉप खोली हुई है। उनकी वर्कशाप पर मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के गांव जेवर निवासी संतोष विश्वकर्मा व मनोज कुमार वैल्डर का काम करते थे और रात को वर्कशॉप पर ही रहते थे। महक कुमार के अनुसार मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे खाना खाने के बाद दोनों को वर्कशॉप पर ही छोड़ कर घर चले गए थे। सुबह पड़ा मिला शव बुधवार की सुबह वर्कशाप पर एक अन्य कर्मचारी पहुंचा तो गेट नहीं खुला। उन्होंने इसकी जानकारी महक कुमार को दी। महक कुमार गेट खोल कर अंदर पहुंचे तो वैल्डर संतोष विश्वकर्मा का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। सूचना के बाद डीएसपी संजीव कुमार व बावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दूसरा वैल्डर मनोज कुमार वर्कशॉप पर नहीं था। वर्कशॉप पर खड़ी मोटरसाइकिल भी नहीं है। सिर में मिले गहरे चोट के निशान संतोष के सिर में चोट के गहरे निशान मिले है और खून से सनी लोहे की एंगल भी वहीं पड़ी हुई थी।अंदेशा है कि रात को संतोष की हत्या करने के बाद मनोज मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। बावल थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि बावल थाना व अपराध शाखा धारूहेड़ा की टीमें आरोपित मनोज की तलाश कर रही है। आरोपित की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या का कारण पता लग पाएगा। मामले की जांच की जा रही है।

