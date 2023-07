Rewari News: जोहड़ में नहाने के दौरान पानी में डूबा युवक, 15 घंटे बाद SDRF को बरामद हुआ शव

रेवाड़ी के जाटूवास के जोहड़ में नहाने के दौरान डूबे युवक का शव बुधवार की सुबह बरामद हो गया। युवक शव ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया था। एसडीआरएफ की टीम ने बुधवार की सुबह 15 घंटे बाद जोहड़ से युवक के शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दिया।

गांव जाटूवास के जोहड़ में शव की तलाश करती एसडीआरएफ की टीम।

Your browser does not support the audio element.

रेवाड़ी, जागरण संवाददाता। रेवाड़ी के गांव जाटूवास के जोहड़ में नहाने के दौरान डूबे युवक का शव बुधवार की सुबह बरामद हो गया। युवक शव ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया था। स्थानीय गोताखोरों द्वारा शव नहीं ढूंढ पाने के कारण राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीम को बुलाया गया था। एसडीआरएफ की टीम ने बुधवार की सुबह 15 घंटे बाद जोहड़ से युवक के शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दिया है। मंगलवार को डूबा था युवक पुलिस के अनुसार गांव जाटूवास का रहने वाला बिरेंद्र मंगलवार को नहाने के लिए जोहड़ में उतरा था। उस समय गांव के कुछ लोग भी मौजूद थे। ग्रामीणों के अनुसार बिरेंद्र ने दो बार जोहड़ तैर कर पार कर लिया था। तीसरी बार फिर से बिरेंद्र जोहड़ में उतर गया, लेकिन बाहर नहीं आया। ग्रामीणों ने युवक के डूबने की सूचना पुलिस को दी। सेक्टर-तीन चौकी इंचार्ज एएसआई अजय कुमार मौके पर पहुंच कर गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था। सुबह निकाला शव शव नहीं मिलने के कारण पुलिस द्वारा एसडीआरएफ की मदद ली गई। बुधवार की सुबह पहुंची डूबने के 15 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम ने जोहड़ से बिरेंद्र का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दिया। ग्रामीणों के अनुसार बिरेंद्र के पिता की पहले मौत हो चुकी है और वह अपनी मां के साथ रहता था। बिरेंद्र परिवार का इकलौता बेटा था। बेटे की मौत की सूचना के बाद से उनकी मां सदमे में है।

Edited By: Preeti Gupta