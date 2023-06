Rewari News: बंदूक की नोंक पर ढाबा मालिक से मांगी रंगदारी, आरोपियों ने एक लाख रुपये और देने के लिए दी धमकी

Rewari Crime News रेवाड़ी जिले में कुछ युवकों ने चांदराम गैंग का सदस्य बताकर ढाबा संचालक से पिस्तौल के बल पर हफ्ता वसूलने के नाम पर दस हजार रुपये ले लिए। बदमाशों ने ढाबा संचालक को एक लाख रुपये की रंगदारी और देने की धमकी दी है। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देकर बदमाश फरार हो गए।

बंदूक की नोंक पर ढाबा मालिक से मांगी रंगदारी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में चांदराम गैंग के गुर्गे एक बार फिर सक्रिय हो रहे है। धारूहेड़ा के 75 फीट रोड स्थित एक ढाबा संचालक से कुछ युवकों ने खुद को चांदराम-यशपाल गैंग के सदस्य बताते हुए पिस्तौल के बल पर दस हजार रुपये ले लिए। बदमाशों ने ढाबा संचालक को एक लाख रुपये की रंगदारी और देने की धमकी दी है। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देकर बदमाश फरार हो गए। ढाबा संचालक ने पुलिस को शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पैसे मांगने ढाबे पर पहुंचे आरोपी पुलिस को दी शिकायत में गांव कापड़ीवास के रहने वाले विक्की यादव ने कहा है कि उन्हेांने अपने दोस्त रेवाड़ी निवासी कुलदीप के साथ मिल कर धारूहेड़ा के 75 फीट रोड पर ढाबा खोला हुआ है। करीब एक माह पहले वह ढाबा पर बैठे हुए थे। इसी दौरान चार कारों में करीब बीस युवक ढाबे पर पहुंचे। उनमें शामिल एक युवक गांव लोकरी निवासी टोम उर्फ तेन सिंह को वह पहले से जानते थे। बंदूक की नोंक पर लेद गए दस हजार रुपये टोम व अन्य लड़कों ने कहा कि वह सभी चांदराम और यशपाल गैंग के सदस्य है। यदि यहां पर होटल चलाना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। युवकों ने पिस्तौल निकाल कर विक्की यादव पर तान दी और ढाबे पर आने पर रुपये देने की धमकी दी। बदमाश धमकी देकर विक्की से दस हजार रुपये ले गए। उन्होंने इसके बारे में कुलदीप को बताया कि बात को यहीं पर रफा-दफा करने के लिए कहा। मांगी एक लाख रुपये की रंगदारी विक्की के अनुसार 26 जून की शाम करीब छह बजे टोम फिर से चार कारों में अपने साथियों के साथ ढाबा पर पहुंच गया। टोम ने एक लाख रुपये की रंगदारी देने की धमकी दी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। विक्की ने मामले की जानकारी अपने परिवार व पार्टनर को दी। बुधवार को विक्की ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। सेक्टर-छह थाना पुलिस ने रंगदारी मांगने व धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Edited By: Preeti Gupta