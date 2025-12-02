होटल में ठहरे नौसेना जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 25 दिन की छुट्टी लेकर आया था घर

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी शहर के आंबेडकर चौक के समीप एक होटल में कमरा लेकर ठहरे नौसेना में कार्यरत एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह कमरे के ही शौचालय में मृत पाया गया। हालांकि, उसने आत्महत्या की या किसी और वजह से उसकी मौत हुई इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही चलेगा।

मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मंगलवार को शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। दरअसल, महेंद्रगढ़ जिले के अटेली कस्बा में पड़ने वाले गांव गढ़ी महासर का रहने वाला हितेश नौसेना में कार्यरत था। फरवरी 2024 में ही उसकी शादी हुई थी। एक सप्ताह पहले ही वह 25 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। दो दिन पहले वह घर से निकला था।

सोमवार की सुबह तीन बजकर 41 मिनट पर वह रेवाड़ी शहर के आंबेडकर चौक के समीप श्री होटल में कमरा लेकर ठहरा। वह होटल में अकेला ही आया था। उसे सुबह 11 बजे होटल से चेक आउट करना था। काफी समय इंतजार करने के बाद भी जब वह होटल के बाहर नहीं आया तो स्टाफ ने इसकी सूचना पुलिस को दी।