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    रेवाड़ी में कमरा नंबर 101 में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप, साथी के साथ होटल में लिया था रूम 

    By Pritam Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:03 PM (IST)

    रेवाड़ी के बावल स्थित एक होटल में एक युवक का शव मिला है, जो सोमवार को अपने साथी के साथ रुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मृ ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. बावल के ग्रीन होटल में एक युवक का शव मिला।

    2. मृतक जसवीर सोमवार को साथी संदीप के साथ रुका था।

    3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, साथी संदीप की तलाश।

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। औद्योगिक कस्बा बावल स्थित एक होटल में मंगलवार को एक युवक का शव मिला है। युवक सोमवार को अपने एक साथी के साथ होटल में ठहरा हुआ था। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

    युवक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए है। मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। दोनों युवक रोजगार की तलाश में बावल औद्योगिक क्षेत्र में आए थे।

    क्या है पूरा मामला?

    जानकारी के अनुसार, राजस्थान के खैरथल जिले के सराय कलां के रहने वाले करीब 36 वर्षीय जसवीर व संदीप सोमवार को बावल में हाईवे स्थित ग्रीन होटल में पहुंचे थे। दोनों ने होटल का कमरा नंबर 101 बुक कराया था। रात को दोनों होटल के कमरे में ठहरे। कमरे के अंदर खाने का सामान व शराब की बोतल भी बरामद हुई है।

    मंगलवार सुबह संदीप कहीं चला गया था। दोपहर तक उनके कमरे में कोई गतिविधि नहीं हुई तो होटल स्टाफ ने कमरे को खोलकर देखा तो जसवीर मृत अवस्था में पड़ा मिला। जसवीर का शव मिलने से होटल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। होटल प्रबंधन की ओर से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

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    सूचना मिलने के बाद बावल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस युवक के साथी संदीप की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार अभी युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

    मौत स्वाभाविक है या किसी अन्य कारण से हुई है। इसका खुलासा युवक के मिलने के बाद या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि होटल में युवक के साथ कौन-कौन लोग आए थे। बावल थाना प्रभारी फूल कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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