वियतनाम में चमका IGU रेवाड़ी का नाम, डॉ. महावीर बड़क को मिला बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवॉर्ड

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के गणित विभाग के डा. महावीर बड़क को वियतनाम की राजधानी हनोई शहर में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रस्तुति का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

डॉ. महावीर को हनोई में 17वीं संगठनात्मक नवाचार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुति के बाद सम्मानित किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य प्रायोजक आर्गेनाइजेशनल इनोवेशन के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यूएसए, इंडोनेशिया के फोरम मैनेजमन और यूनिवर्सिटी आफ फोंग डांग वियतनाम थे।