रेवाड़ी में अतिथि अध्यापकों की हुंकार, नियमित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। राज्य अनुबंधित अध्यापक संघ के बैनर तले अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग को लेकर शिक्षकों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी, बावल और कोसली विधायकों के नाम कार्यालय में पहुंच प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा।

कर्मचारियों ने ज्ञापन में कही ये बात

ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राजकीय स्कूलों में छात्रहित व शिक्षा स्तर में सुधार को देखते हुए 2005, 2006, 2007 व 2008 में अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति की थी। सरकार ने 2014 में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाई थी।

अदालतों की लंबी प्रक्रिया के बाद इसी वर्ष 16 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की पालिसी को सही ठहराते हुए प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत पात्र कच्चे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का आदेश दिया।