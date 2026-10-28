शिक्षा विभाग ने बदला 279 प्राइमरी स्कूलों का नाम

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों के नाम में बदलाव किया है। विभाग की तरफ से उन सभी प्राइमरी स्कूलों का नाम बदला गया है, जो मॉडल संस्कृति, सीएम एक्सीलेंस अर्ली इंग्लिश स्कूल, पीएमश्री सीनियर सेकेंडरी व हाई स्कूलों के परिसर में या उनके साथ लगते हैं।

अब यह स्कूल राजकीय माडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय (जीएमएसपीएस) व राजकीय सीएम एक्सीलेंस अर्ली इंग्लिश प्राइमरी स्कूल (जीसीएमईईईपीएस) के नाम से जाने जाएंगे। इसमें प्रदेशभर के 279 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें रेवाड़ी जिले के भी 14 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। विभाग ने इसको लेकर छह बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है। सेंकडरी के साथ नाम मैच करना उद्देश्य बदलाव का उद्देश्य प्राइमरी विंग का नाम सेकेंडरी स्कूल के नाम से मैच करना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी प्राइमरी स्कूल पीएम श्री प्राइमरी घोषित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पीएम श्री की घोषणा केवल भारत सरकार करती है।