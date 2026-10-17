रेवाड़ी-अलवर के रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, हरिद्वार-वेरावल और हरिद्वार-ओखा एक्सप्रेस को मिला नया रूट

संवाद सहयोगी, खैरथल (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में अलवर क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए दो एक्सप्रेस ट्रेनों का इस रूट से परिचालन होने की स्वीकृति राहत भरी खबर है।

वहीं, इनमें गाड़ी संख्या 14326/14325 हरिद्वार-वेरावल एक्सप्रेस और 14328/14327 हरिद्वार-ओखा एक्सप्रेस के खैरथल एवं अलवर होकर चलने से स्थानीय लोगों, व्यापारियों और अन्य यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर रेल संपर्क मिल सकेगा।

इससे धार्मिक स्थलों की यात्रा के साथ व्यावसायिक कार्यों के सिलसिले में आने-जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

अतिरिक्त विकल्प मिलेगा

रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से क्षेत्र के लोगों को हरिद्वार सहित ट्रेन के निर्धारित मार्ग पर आने वाले प्रमुख शहरों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। व्यापारियों के लिए दूसरे शहरों में कारोबारी बैठकों, बाजारों और व्यावसायिक गतिविधियों के सिलसिले में यात्रा करना आसान हो सकता है।

वहीं, नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। खैरथल और अलवर क्षेत्र में रेल संपर्क का विस्तार स्थानीय आवागमन के साथ पर्यटन एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकता है।