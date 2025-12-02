Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेवाड़ी में फैक्ट्री चोरी गिरोह का पर्दाफाश, चोरी के माल के साथ छह आरोपी गिरफ्तार

    By Pritam Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:57 PM (IST)

    रेवाड़ी के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से तांबा और पीतल चोरी करने वाले गिरोह के छह सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में शक्ति ठाकुर और दीपक मुख्य हैं, साथ ही कबाड़ी सुभाष, इकबाल, राहुल कुमार और अंकुर जैन भी शामिल हैं। पुलिस ने 500 किलोग्राम पीतल का सामान बरामद किया है। गिरोह दिन में रेकी कर ऑटो से चोरी करता था।

    prefferd source google
    Hero Image

    फैक्ट्रियों से पीतल व तांबा चोरी करने वाले गिरोह के छह सदस्य गिरफ्तार। जागरण

    संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से तांबा व पीतल का सामान चोरी करने के मामले में भिवाड़ी फेज थर्ड पुलिस ने गैंग के दो मुख्य आरोपियों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

    आरोपियों की पहचान शक्ति ठाकुर व दीपक एवं कबाड़ी सुभाष, इकबाल, राहुल कुमार व रेवाड़ी शहर की अमनगनी सोसायटी के रहने वाले अंकुर जैन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 किलोग्राम पीतल का सामान बरामद किया है। आरोपी शक्ति ठाकुर पर पहले भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिन में फैक्ट्रियों की रेकी करने के बाद आटो रिक्शा से वारदात को अंजाम देते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि 24 नवंबर को एक फैक्ट्री से 18 कट्टों में भरा करीब 900 किलोग्राम पीतल चोरी की सूचना मिली थी। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। घटना के दौरान फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ था।

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भिवाड़ी सर्किल डीएसटी टीम, सीडीएस टीम, थाना भिवाड़ी व थाना फेज थर्ड की संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया। 29 नवंबर को पुलिस ने रेलवे लाइन कहरानी से शक्ति ठाकुर व दीपक को दबोच लिया।

    वहीं, पूछताछ में दोनों ने बताया कि चोरी किया गया सामान भिवाड़ी के रामपुरा के कबाड़ी सुभाष, इकबाल व राहुल कुमार को बेचते थे। तीनों कबाड़ियों ने बताया कि चोरी का सामान को रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी रोड पर स्थित अमनगनी सोसायटी में रहने वाले अंकुर जैन को बेच दिया था। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    यह भी पढ़ें- Rewari Crime: विवाह समारोह में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, एक देशी पिस्टल बरामद

    पुलिस ने नया गांव में दबिश देकर आरोपी अंकुर जैन से खरीदा गया चोरी का सामान भी जब्त कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरोह से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।