रेवाड़ी में फैक्ट्री चोरी गिरोह का पर्दाफाश, चोरी के माल के साथ छह आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, भिवाड़ी (रेवाड़ी)। रेवाड़ी में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से तांबा व पीतल का सामान चोरी करने के मामले में भिवाड़ी फेज थर्ड पुलिस ने गैंग के दो मुख्य आरोपियों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान शक्ति ठाकुर व दीपक एवं कबाड़ी सुभाष, इकबाल, राहुल कुमार व रेवाड़ी शहर की अमनगनी सोसायटी के रहने वाले अंकुर जैन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500 किलोग्राम पीतल का सामान बरामद किया है। आरोपी शक्ति ठाकुर पर पहले भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिन में फैक्ट्रियों की रेकी करने के बाद आटो रिक्शा से वारदात को अंजाम देते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि 24 नवंबर को एक फैक्ट्री से 18 कट्टों में भरा करीब 900 किलोग्राम पीतल चोरी की सूचना मिली थी। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। घटना के दौरान फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ था।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भिवाड़ी सर्किल डीएसटी टीम, सीडीएस टीम, थाना भिवाड़ी व थाना फेज थर्ड की संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया। 29 नवंबर को पुलिस ने रेलवे लाइन कहरानी से शक्ति ठाकुर व दीपक को दबोच लिया।